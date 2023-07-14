Bakan Koca aile hekimliği kanununun detaylarını açıkladı

Karadeniz'de birkaç gündür etkisini gösteren sağanak yağış, birçok şehirde sele neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaşın selde kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.