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Hayat

Bakan Koca aile hekimliği kanununun detaylarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve aile hekimliği kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

14:15 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
"Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve aile hekimliği kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifi;
-Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını,
-Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor.
Aile diş hekimliği hizmetleri ile yaşlı sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, bu amaçla Diş Hekimleri ve ilgili personelle sözleşme yapılabilmesini amaçlıyor.
Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenleme, bir diğer ifadeyle, yandal sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor.
Değişiklik hayırlı olsun."


#Fahrettin Koca
#aile hekimliği
#sağlık bakanlığı
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