Bakan Koca aile hekimliği kanununun detaylarını açıkladı: Gerekli durumlarda yapımı da dahil bakanlık karşılayacak

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYI AMAÇLAYAN KANUN TEKLİFİ -Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, -Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi…

Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.