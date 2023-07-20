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Bakan Koca duyurdu: ALO 171'i arayan 130 bin kişi sigarayı bıraktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan 130 bin kişinin sigarayı bıraktığını duyurdu.

13:59 . 20/07/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Arayanların 130 bini sigarayı bıraktı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı. Bağımlılığa karşı destek alın"
dedi.


Tütün ürünleri bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilere, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve tüm sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırılan sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla kesintisiz destek veriliyor.


ALO 171 hattına 2015'ten bugüne binlerce kişi başvururken, yaklaşık 130 bin kişinin de bu hat üzerinden verilen danışmanlık, destek ve yönlendirmeler sayesinde sigara bağımlılığından kurtulduğu belirlendi.


Toplam 158 personelin görev yaptığı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren danışma hattı üzerinden kişiler, hem motive edici görüşmelerle sigara bırakma girişimlerinde teşvik ediliyor hem de nikotin bağımlılık testine alınıyor.

test sonucunda bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlara, istemeleri durumunda kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor.


Bağımlılık düzeyi yüksek olan kişiler ise doktor kontrolünde ilerlemeleri için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Bu kişilerin poliklinik randevuları da danışma hattı aracılığıyla alınıyor.



Bir yıl boyunca düzenli aramalarla takip ediliyor

Sabit hatlardan ücretsiz aranabilen, GSM hatlarından arandığında ise ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, bu yıl itibarıyla günde ortalama 1000-1500 çağrı karşılamaya başladı.


Danışma hattı üzerinden sigara bırakma planı yapılan kişiler, onay vermeleri halinde, geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip ediliyor. Bu kapsamda, kişilere sigarayı bıraktıkları gün ile 1'inci hafta, 1'inci ay, 2'nci ay, 3'üncü ay, 6'ncı ay ve 12'nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor.Böylelikle kişilerin sigara bırakma sürecinde her daim desteklenmesi, nikotin yoksunluk belirtileri veya fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda cesaretlendirilerek motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor.


2022'de düzenli aramalarla takibi yapılan kişilerin yüzde 37,6'sı sigarayı bırakarak, sağlıklı yaşama adım attı. Ayrıca geçen yıl yapılan danışan memnuniyeti anketine göre, danışma hattından hizmet alanların yüzde 98'i aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını bildirdi.



#Sağlık Bakanlığı
#ALO 171
#tütün ürünleri
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