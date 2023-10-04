Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddete karşı gri kod uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şiddet olayı olduğunda Beyaz Kod verilirse buna bağlı olarak adli süreç hemen başlıyor. Sağlık çalışanı Beyaz Kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile Beyaz Kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir.

Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak

gri kod

uygulamasını düşündük. Beyaz kod