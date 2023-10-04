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Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddete karşı gri kod uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak gri kod uygulamasını düşündük. Beyaz kod uygulaması aynı şekilde sürecek. Gri kod verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisi gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar oluyor" dedi.

Halil Akkoç
10:46 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şiddet olayı olduğunda Beyaz Kod verilirse buna bağlı olarak adli süreç hemen başlıyor. Sağlık çalışanı Beyaz Kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile Beyaz Kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir.
Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak
gri kod
uygulamasını düşündük. Beyaz kod
uygulaması aynı şekilde sürecek" dedi.

Koca, "Gri Kod verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisi gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar oluyor. Hastane polisi, merkeze haber vererek Beyaz Kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor. İşin bir hastane güvenliği tarafı var bir de kolluk kuvvetleri tarafı var. Kolluk kuvveti Hazır Kod durumunda hazır halde bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

"Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak"

Bakan Koca, "Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak. İki bakanlığın ekipleri detayları birlikte çalıştılar. Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi. Şimdi de yazılımı yapılıyor. Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak. Sona yaklaşmış durumdayız" diye konuştu.




#Fahrettin Koca
#Gri kod
#Beyaz Kod
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