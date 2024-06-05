Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'yle ilgili paylaşımda bulundu: Amacımız beklenen iyi haberleri verebilmek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında; "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.