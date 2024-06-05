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Bakan Koca Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'yle ilgili paylaşımda bulundu: Amacımız beklenen iyi haberleri verebilmek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da hizmete açılan Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hastanedeki tüp bebek ünitesinin 15 Mayıs'ta hizmete başladığını belirten Koca, ünitede çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere, çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyanlara hizmet verildiğini bildirdi. Koca, ''Amacımız, büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza ileri teknoloji ürünü ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde bekledikleri iyi haberleri verebilmek.'' ifadelerini kullandı.

19:59 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:08 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Bakan Koca, paylaşımında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu'nun ünitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı videoya da yer verdi.
Bakan Koca, paylaşımında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu'nun ünitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı videoya da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nin 15 Mayıs'ta hizmete başladığını belirterek, ünitede çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere, çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyanlara hizmet verildiğini bildirdi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi 15 Mayıs'ta resmi açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. Ünitemizde, çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere ve çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyan kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz. Amacımız, büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza ileri teknoloji ürünü ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde bekledikleri iyi haberleri verebilmek."

Bakan Koca, paylaşımında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu'nun ünitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı videoya da yer verdi.


#Etlik Şehir Hastanesi
#Fahrettin Koca
#tüp bebek ünitesi
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