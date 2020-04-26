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Hayat Sağlık Bakanı Koca paylaştı Ülkemle gurur duyuyorum
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Bakan Koca paylaştı: Ülkemle gurur duyuyorum

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Ülkemle gurur duyuyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir şehir hastanelerinin fotoğraflarını paylaşıp, 'Ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yakın zamanda hizmete giren Okmeydanı Şehir Hastanesi.
Yakın zamanda hizmete giren Okmeydanı Şehir Hastanesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin fotoğraflarını paylaşıp, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

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