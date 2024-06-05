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Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, 13 Mayıs'ta Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) başlayan 'Onaylı Randevu' uygulamasına ilişkin, "Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Şu an görünen; bir iki branş dışında, ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor" dedi.

12:27 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:33 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


'Büyük iyileşme var'

Bakan Koca, 13 Mayıs'ta başlayan 'Onaylı Randevu' uygulamasına ilişkin,
"Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve iş birliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen; bir iki branş dışında, ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun; yarın hepimiz için bugünden daha güzel olacak"
dedi.

Sağlık Vadisi Projesi

Bakan Koca, 'Sağlık Vadisi Projesi'yle ilgili de
"Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Ar-Ge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim"
diye konuştu.


#onaylı randevu sistemi
#Sağlık Bakanlığı
#fahrettin koca
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