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Hayat

Bakan Koca'dan teşvik ek ödemesi müjdesi: 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

11:18 . 5/04/2023 Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımını şu şekilde;

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun.


#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#teşvik ek ödemesi
#Yönetmelik
2 saat önce
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