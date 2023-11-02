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Hayat

Bakan Koca'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Türkiye Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır

Sağlık Bakanı Koca, İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu faaliyetine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak Türkiye'ye nakli konusunda tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Halil Akkoç
11:57 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:47 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Koca, "Gazze’de faaliyet gösteren Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtının tükenmesi ve İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda dün faaliyetine tamamen son vermek zorunda kalmıştır. İlgili kurumlara ve uluslararası topluma yönelik tüm uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen.
Türkiye olarak, elde hiçbir imkân bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze’deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız."
dedi.
"Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların çağrımıza bir an önce cevap vererek harekete geçmesini bekliyoruz. Uluslararası toplum ve ilgili kurumlar, hastaneye yapılan saldırıları önleme konusunda maalesef yeterli girişimde bulunmamıştır. Şimdiyse hastaların hayatını kurtarmak kaçınılmaz görevdir."
diyen Koca,
"Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. “Bunun sorumluluğunu alabilirim.” diyen var mı?"
ifadelerini kullandı.
#Fahrettin Koca
#Filistin Dostuk Hastanesi
#gazze
1 saat önce
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