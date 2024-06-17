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Hayat

Bakan Koca'dan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artan kene ısırmalarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

17:57 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kene vakalarında ölü sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara kene ısırmalarına karşı çağrı yaptı.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca paylaşımında;
"Piknik alanlarında kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kenelerle bulaşabilen ve bazen ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkabilmektedir. Hastalık, kene ısırmasından sonra bir ila üç gün içerisinde belirti verebileceği gibi bu bazen 7-10 güne kadar uzayabilir. Alınması gerekli önlemleri mutlaka öğrenelim"
ifadelerine yer verdi.





#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#kene
#piknik
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