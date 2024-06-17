Bakan Koca'dan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarı

"Piknik alanlarında kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kenelerle bulaşabilen ve bazen ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkabilmektedir. Hastalık, kene ısırmasından sonra bir ila üç gün içerisinde belirti verebileceği gibi bu bazen 7-10 güne kadar uzayabilir. Alınması gerekli önlemleri mutlaka öğrenelim"

ifadelerine yer verdi.