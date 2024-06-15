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Hayat

Bakan Koca'dan vatandaşlara 'kurban eti' uyarısı: Bir gün dinlendirip tüketin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda et tüketimine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır." diyen Bakan Koca, "Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

18:37 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:59 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bir gün dinlendirip tüketin"

Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."



#Kurban Bayramı
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
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