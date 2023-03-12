Bakan Varank'ın babası vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti. haberi Bakan Nebati'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa @varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.



Rabbim mekanını cennet eylesin. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 12, 2023

Kardeşi 15 Temmuz şehidiydi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olmuştu.

Bakanlardan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet; Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

'Vefatını teessürle öğrendim'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile merhum şehidimiz Prof. Dr. İlhan Varank'ın babaları Ali Haydar Varank amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah" mesajı paylaştı.

'Ailesinin acısını paylaşıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, değerli yol arkadaşım Mustafa Varank ve ailesinin acısını paylaşıyor, kıymetli babaları Ali Haydar Varank'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye taziyesini iletti.

'Dünya hayatında emanetini sahibine teslim etti'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın muhterem babası Ali Haydar amcamız hak üzere yaşadığı dünya hayatında emanetini sahibine teslim etti. Ali Haydar amcamıza Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

'Makamı ali olsun'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank amcamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" paylaşımda bulundu.

'Mekanı cennet olsun'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, babası Ali Haydar Varank'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

'Uzun süren bir hastalığı vardı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu mesajı paylaştı: "Değerli arkadaşım, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar amcamız uzun süren bir hastalığın ardından hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; acılarını paylaştığım ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Bütün kayıplarımızın mekânı cennet olsun."





Varank'ın cenazesi, yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.







