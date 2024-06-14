Bakanı Koca 'Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı. Sistemin Kurban Bayramı'dan sonra devreye gireceğini ifade eden Bakan Koca, "Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutu hem fiziki şartlar hem de teknik altyapı yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz." dedi.