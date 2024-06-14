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Bakanı Koca 'Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini açıkladı.

12:02 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:05 - 14/06/2024 Cuma
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı.

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum"


#Onaylı Randevu Sistemi
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
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