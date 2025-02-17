Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının X’te 14 Şubat'ta yaptığı "Seviyorsan git evlen bence…" paylaşımının ardından Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular bin 541 kişi arttı ve haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaştı.

Seviyorsan git evlen bence…🤭 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2025

Ayrıca "Seviyorsan git evlen bence…" paylaşımı 24.2 milyon görüntülenmeye ulaştı.

16 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı ise 55 bin 527 oldu.

Aile ve Gençlik Fonu ne zaman kuruldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitimle danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

Öncelikli illerimizde, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan gençlerimiz yuvalarını kurdu.



Projemizi #AileYılı kapsamında 81 ile yaygınlaştırdık.



Başvuru: https://t.co/k0GAaRfduh



pic.twitter.com/26MkoAoIG5 — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2025

Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları neler?

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.



