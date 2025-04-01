Bakanlıktan 2025'te 15 milyon kanser taraması hedefi

"Kanser taramalarımız Sağlık Bakanlığı bünyesinde ücretsiz devam ediyor. Toplamda 423 kanser tarama merkezimiz var ki bunların 48'i mobil kanser tarama aracımız; aktif bir şekilde kanseri ücretsiz bir şekilde tarıyoruz. Özellikle rahim ağzı kanserlerini, 30-65 yaş arasında 5 yılda bir HPV DNA bakarak tarıyoruz. Çok önemli ölüm sebeplerinden biri; çünkü rahim ağzı kanserleri. Meme kanseri ile ilgili mamografi çekiyoruz. 40-69 yaş arası tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimini tavsiye ediyoruz. Tüm bu yaş grubunda olan kadınları da mutlaka kanser tarama merkezlerimize ücretsiz tarama yapmak üzere bekliyoruz. Üçüncü olarak taradığımız kanserler de kalın bağırsak kanserleri, kolorektal kanserler. Bu kanserlerle ilgili gaitada gizli kan testi yapıyoruz. Burada da yine 50-70 yaş arası her iki cinste de hem kadınlarda hem erkeklerde yine 2 yılda bir gaitada gizli kan testine bakarak tarama yapıyoruz. Kalın bağırsak kanserlerine karşı vatandaşlarımızın hastalıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu 3 kanser türünde erken tanıyla Sağlık Bakanlığı olarak hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; erken tanı hayat kurtarıcıdır, herkese hatırlatmak isteriz"