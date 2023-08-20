Bakanlıktan çocuk fotoğrafı paylaşımı için uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceği belirtilerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocukları dijital ortamlardaki riskli içeriklerden korumak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü, bu doğrultuda çocukların dijital risklerden korunması ve mahremiyet bilincinin kazandırılması amacıyla "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi" verildiği bildirildi.

Riskler barındırdığına işaret edildi

Açıklamada bu kapsamda, bugüne kadar bakanlığa bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 15 bin 329'u personel, 20 bin 221'i veli olmak üzere toplam 35 bin 550 kişiye "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi", 142 bin 601 kişiye ise "Mahremiyet Eğitimi" verildiği belirtildi. "Dijital Risklerden Korunma Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi"nin yanı sıra ailelerin çocuklarını dijital dünyanın kötülüklerinden koruması için tavsiyelerde de bulunulan açıklamada, çocukların dijital platformlarda kişisel bilgilerinin ve detaylı görsellerinin paylaşılmasının riskler barındırdığına işaret edildi.

'Kötü niyetli kişilerin eline geçebilir'

Açıklamada, çocukların kişisel bilgilerini ellerinde bulunduran bazı kötü niyetli kullanıcıların çocuklara daha kolay ulaşabileceği, bu kullanıcıların ellerindeki fotoğraf ve video gibi görsellerle çocukları istismar edebilecekleri anlatıldı.

İnternetin uygunsuz kullanımının neden olacağı sorunlar konusunda öncelikle ebeveynlerin bilinçli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, çocukların internet kullanımında engelleyici ve yasaklayıcı tedbirler yerine bilinçlendirici, rehberlik edici ve iyi örneklerin teşvik edildiği bir tavır takınılmasının önemi vurgulandı.

Görüntüler denetlenmeli

Herkese açık paylaşılan özel fotoğrafların kimler tarafından ve hangi amaçla kullanılacağının kontrol edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Paylaşımların kimler tarafından görüntüleneceği mutlaka denetlenmelidir. Çocukların kişisel bilgileri, iletişim bilgileri gibi çocuklara fiziken ya da sosyal medya aracılığı ile ulaşılabilmesini mümkün kılacak hiçbir bilgi sosyal medyada paylaşılmamalıdır. Bunun yanında çocukların büyüdüklerinde rencide olacağı anları içeren videoların paylaşılması da doğru değildir." uyarısında bulunuldu.



