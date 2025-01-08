Bakanlıktan estetik müdahale

Estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi. Sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu. Yeni yönetmelik ile tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleri ile yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemlerini gerçekleştirebilecek.Estetik hizmeti sunabilecek hekimlerin kapsamı da genişletildi. Bu değişiklikle uygulayıcı hekim kapsamı genişlediğinden kamuda ilgili branşlarda hekim istihdamında yaşanan sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi. Yeni yönetmelik ile estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı. Kısıtlı branşta hizmet sunacak hekim istihdamında güçlük yaşandığından çok sayıda sağlık tesisinde uygulama yapılamazken, yeni dönemde bu fiili kısıt ortadan kalkmış oldu.