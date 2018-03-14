Bakanlıktan 'nişasta bazlı şeker' açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarına ilişkin, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok." dedi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Bakan Demircan, tören sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa etkileri hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun iki ayrı rapor yayımladığı iddialarının hatırlatılması üzerine Demircan, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz önceden başka bir rapor açıklamadık. Bu konudaki ilk raporumuzu da yeni açıkladık. Onun dışında bir rapor yok" dedi.

Tane ilaca geçilecek diye bir karar açıklamadık

Tane ilaç satışı konusundaki bir soruya da Bakan Demircan, "Tane ilaca geçilecek diye bir karar açıklamadık. Böyle bir çalışmanın olduğunu da söylemedik. Gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken başka ülkelerden örnek verildi. 'Ülkemizde böyle bir şey düşünür müsünüz' sorusuna, 'Bunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları olabilecektir' diye cevap verdim. Böyle bir çalışmanın olmadığı yerde bu bardakta bu fırtına nasıl koptu onu bilmiyorum" karşılığını verdi.

Kanun paketi Bakanlar Kuruluna sunum aşamasında

Bir gazetecenin "14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yıpranma müjdesi verecek misiniz" sorusunu Demircan, "Sağlıkla ilgili bütün çalışmalarımız Bakanlar Kuruluna sunum aşamasında. Bir yasa paketimiz var. Bu yasa paketimizin de ne olduğunu önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız." şeklinde yanıtladı.

Türk Sağlık-Sen'in bir hekime 5 bin hastanın düştüğü verilerinin yer aldığı raporunun hatırlatılması üzerine ise Demircan, "Türkiye'de hekim sayısı ve nüfus bellidir. Aritmetiğin kuralları da bellidir. Bir doktora 5 bin sayısı yok" ifadesini kullandı.

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