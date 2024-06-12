Bakanlıktan sinema sektörüne 141,5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca; belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine 2024 yılında 44 milyon 891 bin Türk lirası destek verirken uzun metraj ve çekim sonrası desteğine verilen 141 milyon 500 bin Türk lirası destekle birlikte 2024 yılında bugüne kadar sinema sektörüne aktarılan destek tutarı 186 milyon 391 bin Türk lirasına ulaştı. Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ikincisi eylül ayında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema desteklerine Sinema Genel Müdürlüğü'nün

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