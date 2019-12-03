Balık pazarında kadın sesi

Ümmü Cemil Ekra, 3’ü kız 5 çocuk büyüttüğünü ve en büyük oğlunun kendisine işlerinde yardım ettiğini belirtti.

TÜCCARLARLA REKABET

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin önemli geçim kaynağı balıkçılık sektörünün döndüğü Deyr Belah’taki pazarda uzun yıllardır Ümmü Cemil el-Ekra’nın sesi yankılanıyor. İsrail donanmasının silah tehdidi altında uzun geceler geçiren balıkçılar avladıkları balıklarla Gazze’ye döndüklerinde 57 yaşındaki Ekra da, balıkları satın almak için diğer tüccarlarla rekabete giriyor.

HERKES TANIYOR

Birkaç kasa balık aldıktan sonra bunları satmak için günlük mesaisine başlayan Ekra’nın işi öğleden sonraya kadar devam ediyor. Ümmü Cemil Ekra, “15 yıldır balık satıyorum. Gazze’de herkes beni tanır çünkü bu meslekte sebat eden ve işini sürdüren nadir kadınlardan biriyim” dedi. Mesaisinin ne zaman biteceğinin belli olmadığını söyleyen Ekra, “Mesele elimdeki balıkların bitmesi” diyor.

İNSANLARIN SAYGISINI KAZANDI

Balık satmasının ilk sebebinin 2000 yılında başlayan İkinci İntifada sırasında İsrail’in Gazzeli işçilerin girişini yasaklamasıyla eşinin işsiz kalması olduğunu aktaran Ekra, ayrıca çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama arzusu ve denize olan sevgisi

sebebiyle bu işi yaptığını ifade etti. Ekra, Gazze gibi muhafazakar bir toplumda insanların saygısını kazandığı için gurur duyduğunu kaydetti.

Abluka satışları düşürdü

Günlük kazancının 15 dolardan daha az olduğunu dile getiren Ekra, “İsrail avlanma mesafesini düşürdüğünde ya da balıkçıların denize açılmasını engellediğinde kazancım daha da düşüyor” dedi. İsrail’in 2006’dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ekonomik durumun çok kötüleştiğine işaret eden Ekra, İsrail ablukasından önce şimdikinden iki kat fazla satış yaptığını söyledi.