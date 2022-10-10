Hayat Balıkesirde Türk Müziği konuşulacak
KÜLTÜR SANAT

Balıkesir’de Türk Müziği konuşulacak

Balıkesir Türk Müziği Korosu, 4. Ulusal Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu’nu bu yıl 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir’de Türk Müziği konuşulacak
​Balıkesir’de Türk Müziği konuşulacak.

Balıkesir Türk Müziği Korosu, 4. Ulusal Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu’nu bu yıl 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenleyecek. Sempozyumda, Türk Müziği’nde eğitimi araştırma, icra, besteleme, kurumsallaşma sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri görüşülecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan etkinlikle Balıkesir Türk Müziği Korosu’nun kuruluşunun 40. yıldönümü de kutlanacak. Çeşitli akademisyen, sanatçı, müzikbilimci, müzik eğitimi uzmanlarının katılacağı ve oturumlarda konuşacağı sempozyum, konserler ve verilecek ödüllerle renklenecek. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

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