Balkan Ninnisi motor dedi

TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getirmeyi planladığı “Balkan Ninnisi” dizisinin çekimleri, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te başladı. “Balkan Ninnisi”, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Sarp Bozkurt gibi isimler rol alıyor. Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca, senaryosunu Uğur Uzunok’un kaleme aldığı dizinin müziklerini Alper Atakan yapacak.