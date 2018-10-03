Hayat Balkanlarda Osmanlının izini sürüyor
AKTÜEL

Balkanlar'da Osmanlının izini sürüyor

Çocukken oyunla başlayan arkeoloji hayalini bugün Bosna Hersek'te toprak altına itilmiş çok sayıda büyük tarihi eserin keşfini yaparak gerçekleştiren Adnan Muftarevic, yer altında saklı kalan Osmanlı mirasının izini sürüyor. Muftarevic, "İnşallah bulduğumuz ve yeniden yapılan eserlerimiz tarihimizi geri getirecek, hatırlatacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Çalışma alanında kemankeş mezarı bulduklarını kaydeden Muftarevic, mezarın üzerinde Türk-Osmanlı yayı işlemesinin kazılı olduğunu söyledi.
Çalışma alanında kemankeş mezarı bulduklarını kaydeden Muftarevic, mezarın üzerinde Türk-Osmanlı yayı işlemesinin kazılı olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta, bugün Sırbistan sınırları içinde kalan memleketi Sjenica'daki evlerinin bahçesinde oyun oynarken dedesi Abdülaziz'in toprak altındaki kılıç sapını bulan arkeolog Adnan Muftarevic, bu keşfin ardından arkeolojiye ilgi duymaya başladı.

Türkiye'de eğitim aldı

Uzun yıllar kurduğu arkeolog olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ne kaydolan Muftarevic, eğitiminin ardından Bosna Hersek'e gelerek Saraybosna Müzesi bünyesinde "Osmanlı Arkeolojisi" çalışmaları başlattı.

  • Osmanlı zamanında Anadolu'dan Balkanlar'a göç etmiş "Muhtarpaşazade" ailesinden olan Adnan Muftarevic, bu tarihten sonra kendini ata yadigarı tarihin kaybolan izlerini bulmaya adadı.

Balkanlar'ın ilk "Osmanlı arkeologlarından"

Muftarevic, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, eski Yugoslavya ve Bosna Savaşı zamanında yıkılan çok sayıda cami, medrese, mezarlık ve hanı gerçekleştirdiği kazılarla gün yüzüne çıkardı.

Kaybolan tarihe ışık tuttu

Saraybosna'da, Kalın Hacı Ali Camisi ile avlusundaki mektep ve mezarlık, Bakır Baba Camisi ve bahçesindeki mezarlık, Firuz Bey Hamamı, Çifte Hamam, Beyaz Tabya, Sarı Tabya, Bosna Hersek'teki ilk posta merkezi ve Taşlıhan'a ulaşan Muftarevic, Foça'da Bosna Hersek'in eski Müslüman mezarlığı, Kakanj'de Tekke Mezarlığı, Breza'da ise Eski Cami'yi bularak kaybolmuş Osmanlı tarihine ışık tuttu.

Halen Saraybosna'nın Kovaci Mahallesi'ndeki Müslüman mezarlığında arkeolojik çalışmalarını sürdüren Muftarevic, Bosna Hersek'te ilk buldukları Osmanlı yapısının Tuzla şehrindeki bir tuz kuyusu olduğunu ifade etti.

REKLAM
Muftarevic, "Ben buna karşı bir his içerisindeyim. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istedim. İnşallah bulduğumuz ve yeniden yapılan eserlerimiz tarihimizi geri getirecek, hatırlatacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın talimatıyla başladık

Bugüne kadar ülkedeki bütün büyük Osmanlı eserleriyle ilgili kazılar yaptıklarını belirten Muftarevic,, "Kovaci'deki Müslüman mezarlığında şu an kazdığımız yerin çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattık. Burada çok sayıda 15, 16 ve 17. yüzyıldan kalma mezar taşları bulduk" dedi.

Muftarevic, Bosna Hersek'te hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda eser olduğuna dikkat çekerek, "Bu eserler bizim tapumuz ve kimliğimizdir" ifadelerini kullandı.

4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi
HAYAT
4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi

Medeniyetlerin buluşma noktası: Talas
HAYAT
Medeniyetlerin buluşma noktası: Talas

Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı
HAYAT
Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.
Ceza yoksuistimal edilebilir

Ceza yoksuistimal edilebilir

Son günlerde gündemde olan konkordato için dikkati çeken uyarı.
Şimdi dekargoya dadandılar

Şimdi dekargoya dadandılar

​Hırsızlık şebekesinin onlarca mağduru var.
Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Kuralları ihlal etmeden önce bir kez daha düşünün.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı, yeni burs miktarlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili BM'den önemli karar.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Ekranda çağrıevde yumruk

Ekranda çağrıevde yumruk

​Ekranda kadına şiddet karşıtı çağrılar yapan İsmail Küçükkaya'nın evde eşini dövdüğü ortaya çıktı.
FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

Londra'ya kaçan Akın İpek'ten kurtarılan şirket TMSF ile büyük kazanç sağladı.
Dünyanın enprestijlisi olacak

Dünyanın enprestijlisi olacak

TRT World Forum'un açılış töreni yapıldı.
Milyondolarlar kaçırmış

Milyondolarlar kaçırmış

​Trump'ın başı dertte: Kaçakçılığı ayyuka çıktı.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Tek sorumluben değilim

Tek sorumluben değilim

​Fenerbahçe'de Philip Cocu, kendini savundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.