Hayat Balkanlardan Elazığa yardım köprüsü
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Balkanlar’dan Elazığ’a yardım köprüsü

Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde dün cuma namazı sonrası Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için yardım toplandı. Kuzey Makedonya’daki Türk, Arnavut ve Boşnak sivil toplum kuruluşları da destek amacıyla “Kardeşlik ve Dayanışma Kermesi” düzenledi. Elde edilecek gelirin AFAD’a gönderileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bosna'da Elazığ depremi için “Kardeşlik ve Dayanışma Kermesi” düzenledi.
Bosna'da Elazığ depremi için “Kardeşlik ve Dayanışma Kermesi” düzenledi.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’dan Elazığ’a uzanan yardım köprüsü kuruldu. Bosna Hersek genelindeki tüm camilerde, cuma namazı sonrası Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yardım toplandı. Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ve Boşnak diasporasının yaşadığı ülkelerdeki camilerde Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Cuma namazını kılmak için camileri dolduran Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra bağışta bulundu. Başkent Saraybosna’daki en önemli Osmanlı camilerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi’nin başimamı Mensur Malkic, cuma hutbesinde, doğal afet durumlarında birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti. Bosnalı Müslümanlar olarak Türkiye’deki depremzedelerle dayanışma içinde olmak adına bu yardım kampanyasını düzenlediklerini kaydeden Malkic, “Karşımıza çıkan acı imtihanlardan sadece Allah’ın yardımıyla kurtuluruz. O, sabredenlerin ve isyan etmeyenlerin yanındadır” dedi.

BİRLİK MESAJI VERİYORUZ

Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Türk, Arnavut ve Boşnak sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye’deki depremzedelere destek amacıyla “Kardeşlik ve Dayanışma Kermesi” düzenlendi. “Vizion M” ve “Parimi” derneklerinin temsilcisi Fatime Sali, “Burada toplanacak para Türkiye’deki depremzedelere yardım olarak gönderilecek. Bununla birlik ve güçlü olmamız gerektiği mesajını veriyoruz” dedi. Hatuncuk Camisi temsilcisi Feride Feyzula ise bu güzel jeste eşlik etmek, birlik ve dayanışma içinde olmak adına etkinliğe katıldıklarını kaydetti. Kermeste elde edilecek gelirin, AFAD’a gönderileceği belirtildi.

Biz kardeşiz

Üsküp’teki Murat Paşa Camisi önündeki kermese, halk yoğun ilgi gösterdi.
  • ”Köprü” Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Şerif Emin, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak depremzedelere nasıl yardım edebileceklerini düşünürken kermes fikrinin ortaya çıktığını belirterek, “Orada bir tas sıcak çorba veremiyoruz ama o çorbayı Üsküp’te dağıtıp gelirini Türkiye’ye ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu yardımlara ihtiyacı olmadığını bildiklerini anlatan Emin, “Ama biz kardeşiz. Bunu unutmamak gerek. Bu kardeşliğimizi de buradan göstermeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye her daim yanımızda. Küçük de olsa bir şekilde yardımımız dokunsun istedik” ifadelerini kullandı.

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