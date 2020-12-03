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Hayat Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var Siyanürden 1200 kat daha zehirli
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Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var: Siyanürden 1200 kat daha zehirli

Balon balığında 30 insanı öldürecek toksin var: Siyanürden 1200 kat daha zehirli

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balıklarının ‘altın zehirli kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyledi. Prof. Dr. Deval, "Balon balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan tetrodotoksin insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Balon balığı
Balon balığı

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığı avcılığının desteklenmesine dair yayınlanan tebliğ hakkında değerlendirmelerde bulundu, amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı izninin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, son 40 yıl içinde Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11'e yükseldiğini ve Türk denizlerinde Tetraodontidae familyasına ait 8 balon balığı türünün tespit edildiğini ifade etti.

Bilinen bir panzehri yok

Balon balıklarının altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Prof. Dr. Deval, “Balon balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri, tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan tetrodotoksin insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur" dedi.

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Felç, bilinç kaybı, mide bulantısı, solunum yetmezliği...

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle balon balığı zehrini yedikten 10- 45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Deval, “Zehirlenme, ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir" şeklinde konuştu.
Dekan Prof. Dr. Deval, “Sularımızda bulunan balon balığı türlerinin maksimum boyları 16- 114 santim arasında değişirken, türlerinin dördü TTX ihtiva etmezken diğer dördü TTX ihtiva eder ve insanlar için öldürücüdür" ifadelerini kullandı.

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