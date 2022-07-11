Hayat Balon Festivaline davetlisiniz
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Balon Festivali’ne davetlisiniz

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon üreticisi Pasha Balloons, üçüncü kez Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’ni düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balon Festivali’ne davetlisiniz
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Türkiye’nin ilk sıcak hava balon üreticisi Pasha Balloons, üçüncü kez Uluslararası Kapadokya Balon Festivali’ni düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü himayesinde yapılacak festival, 21-24 Temmuz’da Göreme Festival Alanı’nda gerçekleşecek. “BalonFest’22”de İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 12 farklı ülke katılacak. 25 figürlü ve 15 klasik sıcak hava balonu festival boyunca Kapadokya semalarını süsleyecek. Program boyunca Anadolu Ateşi, Pandami Music, Zeynep Bastık, Doğukan Manço, Edis ve Ozan Doğulu gibi grup ve isimler sahne alacak.

Gökyüzünde balon şenliği
FOTOĞRAF 68
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Gökyüzünde balon şenliği
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin ikinci gününde, çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında uçtu. Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında, peribacalarının yoğun bulunduğu Paşabağı mevkisine getirilen balonlar renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, ıstakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. İşte birbirinden farklı balonlar:
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