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Hayat

Banksy’den bir haftada sekiz eser

04:00 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 04:14 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy son bir haftadır Londra’nın farklı bölgelerine çizdiği eserleriyle konuşuluyor. Çizdiği hayvan figürlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı ilk olarak bir keçiyi resmetmişti. Sanatçı daha sonra fil, maymun, kurt, pelikan, kedi, pirana ve en son dün gergedan çizimini paylaştı. Tüm çalışmalarını başlıksız paylaşan gizemli sanatçı, eserini kullanıcıların yorumuna bıraktı. Her gün saat 13.00’te sosyal medya hesabından paylaştığı eserlerin konumunu da hızlıca tespit ediliyordu. Banksy’nin dördüncü eseri uydu antenine resmedilmiş uluyan kurt graffitisi paylaşımdan bir saat sonra çalınmış, cumartesi günü ise sanatçının reklam panosunda resmettiği altıncı eseri “Kedi” saatler sonra yerinden kaldırılmıştı. Banksy’nin yapmak ve anlatmak istediği gizemini korusa da gözler Londra sokaklarına çizeceği yeni eserde.



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