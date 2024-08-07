Banksy’den filler ve keçi

Dünyanın farklı yerlerine kendine has resimler çizen gizemli sokak sanatçısı Banksy, iki yeni eserini paylaştı. Bunlardan ilki, Londra’da bir duvar çıkıntısına tasvir ettiği tünemiş bir keçinin ayakları altından yuvarlanan kayaların yer aldığı çalışma oldu. Eseri Instagram hesabından başlıksız paylaşan sanatçı, yorumu sanatseverlere bıraktı. Sanatçının diğer paylaşımı ise Chelsea’deki bir duvara yaptığı iki fil figürü oldu. Banksy, bu eserini de yorumsuz paylaştı. Kimisi eseri Michelangelo’nun “Adem’in Yaratılışı”na kimisi de günümüz insanın iletişimine benzetti.