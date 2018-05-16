​Barış Atay adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltıkararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay Mengüllü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mengüllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Twitter'deki bazı paylaşımları nedeniyle Suadiye'deki evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mengüllü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Barış Atay Mengüllü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.