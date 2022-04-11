Barok Müzik Festivali başlıyor

İBB, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 13-18 Nisan’da CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali gerçekleştirecek. Festival kapsamında, konser, söyleşi, sergi, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları düzenlenecek. 13 Nisan saat 17.00’de Otto Barok, sanatseverleri antik enstrümanlarla müzikal bir yolculuğa çıkaracak. 14 Nisan’da Deutsche Oper Berlin Baroque Ensemble üyeleri, genç müzisyenlerle “Ustalık Sınıfı” etkinliği yapacak. “Shakespeare ve Müzik” tiyatro performansı ve ünlü İtalyan dans topluluğu Spellbound Contemporary Ballet’nin dans performansı izleyicilerle buluşacak. Türkiye’nin ilk kadın keman yapımcısı Nurgül Çomak’ın sergisi festival bitimine kadar fuaye alanında ziyaret edilebilecek.

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