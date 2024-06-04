Başıboş sokak köpekleri yaşlı adama dehşeti yaşattı

Ticaret Bakanlığı ekipleri İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'daki marketlerde fiyat ve etikete yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerde ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Ekipler merkez ilçelerin yanı sıra turistik ilçelerde de denetimler düzenledi.