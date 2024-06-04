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Hayat

Başıboş sokak köpekleri yaşlı adama dehşeti yaşattı

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti.

09:20 - 4/06/2024 Salı
Diğer
Aydın
Aydın

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.


Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı.


Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.



Köpekleri site sakinleri besliyor


Yaşlı şahsa saldıran köpeklerin, bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.


Beyninde hasar oluştu


Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Özsağolu’nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.




#Sokak köpeği
#Nazilli
#Aydın
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