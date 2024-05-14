Başkanın Adamları’nı yazdı

Mustafa Kutlu’nun yeni hikâye kitabı “Başkanın Adamları”, Dergah Yayınları’ndan çıkıyor. 50 yıllık hikâyeciliğe ara verip üç fikir kitabı yayınlayan Kutlu, Yeni Şafak’ın 30. yıl konuşmalarına konuk olup, yeniden hikâye yazacağının müjdesini vermişti. Kutlu, “Allah sağlık verirse yine hikâye yazacağım. Fikir kitaplarını aradan çıkarmak için yazmayı bırakmıştım. Benim gibi yazma alışkanlığı olanların durması kolay değil. Yine bir kasaba hikâyesi yazacağım” diyerek bir hikâye kitabı hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu. Dün oğlu Murat Kutlu, sosyal medya hesabından kitabın kapağını paylaşarak, “Festival mevsiminde bir festival hikâyesi… Yakında…” ifadelerini kullandı. Usta hikâyeci kitabında, bir belediye başkanının adamlarıyla beraber festival düzenlerken yaşadığı maceraları konu ediniyor. Özlediği köy hayatını kitaplarına konu edinmeyi seven Kutlu, yine sımsıcak bir kasaba hikâyesiyle sevenlerini buluşturuyor. Yayınevinden aldığımız bilgiye göre, kitap önümüzdeki hafta raflarda yerini alacak.