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Hayat

Başkanın Adamları’nı yazdı

50 yıllık hikayeciliğe ara verip üç fikir kitabı yayınlayan Mustafa Kutlu’nun Yeni Şafak’ın “30. Yıl Konuşmaları”nda duyurduğu hikaye kitabı çıkıyor. Dün oğlu Murat Kutlu’nun sosyal medyada kapağını paylaştığı “Başkanın Adamları” isimli kitap bir belediye başkanının festival düzenlerken yaşadığı maceraları anlatıyor.

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:23 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Kutlu.
Mustafa Kutlu.

Mustafa Kutlu’nun yeni hikâye kitabı “Başkanın Adamları”, Dergah Yayınları’ndan çıkıyor. 50 yıllık hikâyeciliğe ara verip üç fikir kitabı yayınlayan Kutlu, Yeni Şafak’ın 30. yıl konuşmalarına konuk olup, yeniden hikâye yazacağının müjdesini vermişti. Kutlu, “Allah sağlık verirse yine hikâye yazacağım. Fikir kitaplarını aradan çıkarmak için yazmayı bırakmıştım. Benim gibi yazma alışkanlığı olanların durması kolay değil. Yine bir kasaba hikâyesi yazacağım” diyerek bir hikâye kitabı hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu. Dün oğlu Murat Kutlu, sosyal medya hesabından kitabın kapağını paylaşarak, “Festival mevsiminde bir festival hikâyesi… Yakında…” ifadelerini kullandı. Usta hikâyeci kitabında, bir belediye başkanının adamlarıyla beraber festival düzenlerken yaşadığı maceraları konu ediniyor. Özlediği köy hayatını kitaplarına konu edinmeyi seven Kutlu, yine sımsıcak bir kasaba hikâyesiyle sevenlerini buluşturuyor. Yayınevinden aldığımız bilgiye göre, kitap önümüzdeki hafta raflarda yerini alacak.



#Edebiyat
#Başkanın Adamları
#Mustafa Kutlu
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