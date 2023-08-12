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Hayat

Basra ve Afrika birlikte kavuracak

Basra sıcakları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkiliyor. Önceki gün 24 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Rekor sıcaklık ise 48,6 ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Basra sıcaklıklarının yarın Afrika’dan gelen yeni bir dalgayla birleşerek İç Anadolu ve Akdeniz'de 3 gün etkili olması bekleniyor.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cizre 48 dereceyi aştı.

Cizre 48 dereceyi aştı.

Basra sıcakları Doğu ve Güneydoğu’yu etkisi altına aldı. Önceki gün 24 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Rekor sıcaklık ise 48,6 ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin 6-8 derece üstünde seyretti. Şırnak 48,6 derece, Siirt 47,1 derece, Mardin 47 derece, Batman 46,8 derece, Diyarbakır 46,4 derece, Şanlıurfa 46,4 derece ölçüldü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da yazın maksimum değerleri ölçüldü. Ege bölgesinde ise sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı tek il 45,2 ile Uşak oldu.


İÇ ANADOLU VE AKDENİZ’E UZANACAK

Şu an itibarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen Basra sıcaklıklarının, yarından itibaren Afrika sıcaklarıyla birleşerek iç bölgelere ulaşması bekleniyor. Sıcaklıkların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın Arabistan yarımadası üzerinden gelecek sıcaklar İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun batısında aşırı sıcaklara neden olacak. 3 gün sürecek. 3 gün bu bölgelerdekiler dışarı çıkmasalar iyi olur. Diğer bölgelerde ortalama sıcaklıklar devam edecek” ifadelerini kullandı.


RİSKLİ GRUPTAKİLER TEDBİRLİ OLMALI

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


#sıcak hava
#Basra
#Afrika
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