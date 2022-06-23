‘Başrolde ilk kez’ genç kadınlar var

Sabancı Vakfı’nın 2016 yılında başlattığı Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, bu yıl “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” konusuyla gerçekleşecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 18 Kasım. Eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda ve genç kadınlar konusunu ele alması gerekiyor. Gönderilen eserlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış, gösterilmemiş ve ödül almamış olmasına dikkat edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması da gerekiyor. Birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL ödül verilecek. Yarışma detaylarına ve başvuru formuna web sitesinden ulaşmak mümkün.

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