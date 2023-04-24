Batılıların gözünden…

Kudüs’te 88 yıllık Haçlı hâkimiyetine son veren ve 1187’de şehri yeniden Müslümanlara kazandıran Selahaddin Eyyubi’nin şahsiyeti, Batılıların her zaman ilgisini çekmişti. Johannes Hartmann’ın bu yetkin eseri, Selahaddin’in karakterini düşmanlarının raporlarından ve kitaplarından derleyerek anlatıyor. Hartmann’ın aktardığına göre, bütün kaynaklar Selahaddin’in “asil, âlicenap, cesur ve ferasetli” olduğunda ittifak ediyor.