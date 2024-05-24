BAÜN Ulusal Savunma ve Teknoloji Zirvesine ev sahipliği yaptı

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda düzenlenen zirvenin açılışına; Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Balıkesir Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Murat Doğdubay, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, il protokol üyeleri, Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, Savunma sanayisinin önde gelen firma yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan zirvenin açılış konuşmalarını açılış konuşmalarını; SAVTEK kurucu akademik danışmanı Prof. Dr. İrfan Ay, SAVTEK Kurucu Başkanı Cem Güdür, SAVTEK Başkanı Kaan Kahraman ve Balıkesir Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Murat Doğdubay gerçekleştirdi.

“Türkiye Yüzyılında Milli Savunma Sanayi Teknolojileri” temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, vakıf hakkında bilgi verdi.

Zirvenin açılış töreni, Balıkesir Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt’un Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu’ya plaket ve hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.