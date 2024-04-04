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Hayat

Bay Sinema bugün toprağa verilecek

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu, bugün toprağa verilecek.

04:00 - 4/04/2024 Thursday
Güncelleme: 00:38 - 4/04/2024 Thursday
Yeni Şafak
Türker İnanoğlu.
Türker İnanoğlu.

TİM Show Center’da saat 10.00’da gerçekleşecek törenin ardından cenaze namazı, öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ve Kanlıca Aile Mezarlığına defnedilecek. 88 yaşında hayata veda eden İnanoğlu, sinema sevdasıyla dolu 65 yıllık bir kariyer yaşadı. Sinema dünyasına erken yaşlarda adım atan ve bu aşktan hiç vazgeçmeyen İnanoğlu'nun serüveni, usta sinema yazarı Giovanni Scognamillo'nun kaleme aldığı “Bay Sinema” adlı kitaba da konu oldu. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlıkla başlayan macerasında, 1959 yılına geldiğinde “Senden Ayrı Yaşayamam” filminde ilk yönetmenliğini yaptı. 1960’da ise sinema camiasındaki neredeyse herkesin yolunun geçtiği “Erler Film” yapım şirketini kurdu.

İLKLERE İMZA ATMIŞTI

1979’da Ulusal Video Film AŞ’yi kurarak, Türkiye’de ilk kez video kaset dağıtımını başlattı. İnanoğlu, 1994’te ATV’yi kurdu. Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Şişli’de Kent Sineması ve Kavacık’ta Boğaziçi Sinemaları’nın sahibi olan İnanoğlu, 2005’te Türker İnanoğlu Maslak Show Center’ı (TİM) açtı. Kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenen İnanoğlu, “Cennet Mahallesi”, “Arka Sokaklar” ve “Akasya Durağı” ile Türk televizyonlarına damgasını vurdu. Sevilen yapımlarından bazıları şöyle: “Zübük”, “Arabesk”, “Kanlı Para”, “Kara Murat: Fatih’in Fedaisi”, “Talih Kuşu”, “Vurgun”, “Veda”, “Fadime”, “Hafız Yusuf Efendi”, “Yumurcak”, “Keriz”, “Ömerçip”, “İki Esir”



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