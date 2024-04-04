Bay Sinema bugün toprağa verilecek

TİM Show Center’da saat 10.00’da gerçekleşecek törenin ardından cenaze namazı, öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ve Kanlıca Aile Mezarlığına defnedilecek. 88 yaşında hayata veda eden İnanoğlu, sinema sevdasıyla dolu 65 yıllık bir kariyer yaşadı. Sinema dünyasına erken yaşlarda adım atan ve bu aşktan hiç vazgeçmeyen İnanoğlu'nun serüveni, usta sinema yazarı Giovanni Scognamillo'nun kaleme aldığı “Bay Sinema” adlı kitaba da konu oldu. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlıkla başlayan macerasında, 1959 yılına geldiğinde “Senden Ayrı Yaşayamam” filminde ilk yönetmenliğini yaptı. 1960’da ise sinema camiasındaki neredeyse herkesin yolunun geçtiği “Erler Film” yapım şirketini kurdu.