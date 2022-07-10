Bayram coşkusu camilerden taştı: Allah’a yaklaşmanın sevinci

Milyonlarca Müslüman dün bayram namazı için camilere akın etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bu bayramda da en coşkulu noktalardan biriydi. Kent sakinlerinin yanısıra başka şehirlerden ve yurt dışından gelenler, namaz vaktinden önce caminin içini doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında, beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Bayram namazında aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişinin saf tuttuğu Ayasofya-i Kebir Camii'nde, imam Ferruh Muştuer, hutbe verdi. Namazın ardından vatandaşlar, İslam coğrafyası için dua etti.

Ayasofya Camii

BAŞKENTLİLER KUCAKLAŞTI

Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Fatih Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti. Fatih Belediyesi, cami avlusunda kurduğu stantta vatandaşlara çorba ve su ikram etti. Büyük Çamlıca Camisi'ne kentin dört bir yanından vatandaşlar, bayram namazı kılmak için çocuklarıyla beraber geldi. Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden çok sayıda turistin de geldiği görüldü.

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Bursan

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı. Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında "Kurban Bayramı: Allah'a yaklaşma sevincimiz" başlığıyla irat edilen hutbede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah'a yakın olma arayışı ile ihlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde de benzer görüntüler vardı.

Rusya’da Müslümanlar, bayram namazında sokaklara taştı.

DÜNYA SAF TUTTU

Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Kırgızistan, Özbekistan, Taşkent ve Kazakistan'daki camilerde de bayram coşkusu vardı.

Nijeryan

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

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Kudüs

Rusya’da Müslümanlar, bayram namazında sokaklara taştı. Müslümanlar Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu.

Sevinçleri çoğaltmak için bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, acılar, savaşlar ve gözyaşlarının kuşattığı dünyada sevinçleri çoğaltmak, hüzün ve kederleri azaltmak için bayram günlerinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bayramların Allah'ın müminlere sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği güzide zaman dilimleri olduğunu söyledi. Erbaş, "Kurbanlarımızın gayesi de Rabb'imize muhabbetimizi sunmaktır." dedi.