Hayat Bayram coşkusu camilerden taştı Allaha yaklaşmanın sevinci
AKTÜEL

Bayram coşkusu camilerden taştı: Allah’a yaklaşmanın sevinci

Kurban Bayramı büyük coşkuyla başladı. Bayram namazında Ayasofya Camisi sadece İstanbullular ile değil şehir dışı ve yurtdışından gelenlerle doldu taştı. İstanbul’da Fatih Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi’nde de büyük kalabalık vardı. Tüm Türkiye’de cemaat, namazdan sonra birbirleriyle kucaklaşarak bayram sevincini yaşadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram coşkusu camilerden taştı: Allah’a yaklaşmanın sevinci
Ayasofya Camii bayram namazı için doldu taştı.

Milyonlarca Müslüman dün bayram namazı için camilere akın etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bu bayramda da en coşkulu noktalardan biriydi. Kent sakinlerinin yanısıra başka şehirlerden ve yurt dışından gelenler, namaz vaktinden önce caminin içini doldurdu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında, beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Bayram namazında aralarında turistlerin de olduğu binlerce kişinin saf tuttuğu Ayasofya-i Kebir Camii'nde, imam Ferruh Muştuer, hutbe verdi. Namazın ardından vatandaşlar, İslam coğrafyası için dua etti.

Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

BAŞKENTLİLER KUCAKLAŞTI

Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Fatih Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti. Fatih Belediyesi, cami avlusunda kurduğu stantta vatandaşlara çorba ve su ikram etti. Büyük Çamlıca Camisi'ne kentin dört bir yanından vatandaşlar, bayram namazı kılmak için çocuklarıyla beraber geldi. Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden çok sayıda turistin de geldiği görüldü.

Bursan
Bursan

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı. Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında "Kurban Bayramı: Allah'a yaklaşma sevincimiz" başlığıyla irat edilen hutbede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah'a yakın olma arayışı ile ihlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde de benzer görüntüler vardı.

Rusya’da Müslümanlar, bayram namazında sokaklara taştı.
Rusya’da Müslümanlar, bayram namazında sokaklara taştı.

DÜNYA SAF TUTTU

Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Kırgızistan, Özbekistan, Taşkent ve Kazakistan'daki camilerde de bayram coşkusu vardı.

Nijeryan
Nijeryan

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Kudüs
Kudüs
Rusya’da Müslümanlar, bayram namazında sokaklara taştı. Müslümanlar Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu.

Sevinçleri çoğaltmak için bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, acılar, savaşlar ve gözyaşlarının kuşattığı dünyada sevinçleri çoğaltmak, hüzün ve kederleri azaltmak için bayram günlerinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bayramların Allah'ın müminlere sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği güzide zaman dilimleri olduğunu söyledi. Erbaş, "Kurbanlarımızın gayesi de Rabb'imize muhabbetimizi sunmaktır." dedi.

Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya’yı Kebir Camii’ne akın etti
FOTOĞRAF 18
Title
Kurban Bayramı namazını kılacak vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelmeye başladı.
Title
Caminin içi namaz vaktinden önce doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya’yı Kebir Camii’ne akın etti
Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı.

10 yaşındakiUtku için acı bekleyiş

10 yaşındaki
Utku için acı bekleyiş

​Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu.
Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.
Kurban Bayramı diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı

​Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı.

​Meteoroloji saat vererek uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun!

​Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu.

​Korumak için bakın ne yapıyor: Görenler hayrete düştü.

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.