Bayram harçlıklarının yarısı Gazze’ye

7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'in saldırıları altında olan Gazzeli çocuklar, bayrama da soykırımın gölgesinde girdi. Bu duruma kayıtsız kalmayan çocuklarla beraber bir kampanya başlatan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fikir Sanat Kulübü, “Harçlığımın yarısı Gazze’ye” dedi.
Gazze’ye gönderilmesini istediler
İHH’nın düzenlediği Filistin Özgürlük Filosu’na destek olmayı amaçlayan projede aileler ve çocuklar bayram harçlıkların yarısını İHH aracılığı ile Gazze’ye bağışlıyor. Kampanyaya destek olmak isteyen çocuklar neredeyse harçlıklarının tamamının Gazze’ye gönderilmesini istedi.