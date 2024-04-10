Bayram harçlıklarının yarısı Gazze’ye

“Bu bayramda harçlığımın yarısı Gazze’ye diye bir kampanya başlattık. Çocuklar paranın tamamını getiriyorlar, aileler de harçlıkları bir vereceklerine on veriyorlar İHH Filistin Özgürlük Filosu’na aracılığıyla yardımlarımızı ulaştıralım”