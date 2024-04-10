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Hayat

Bayram harçlıklarının yarısı Gazze’ye

Ramazan Bayramının idrak edildiği ilk günde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fikir Sanat Kulübü, "Harçlığımın yarısı Gazze’ye" kampanyası başlattı. Kampanya ‘bayram harçlığı’ kültürünü, Gazze’deki çocuklara da ulaştırmayı amaçlıyor. İHH’nın düzenlemiş olduğu Özgürlük Filosu’na bayram harçlıklarının yarısını göndermeyi amaçlayan kampanyada aileler ve çocuklar, Gazze’deki soykırımın gölgesinde bayram geçiren çocuklarlarla harçlıkları paylaşıyor.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
11:02 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:04 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
"Harçlığımın yarısı Gazze’ye" kampanyası
"Harçlığımın yarısı Gazze’ye" kampanyası

7 Ekim'den bu yana terör devleti İsrail'in saldırıları altında olan Gazzeli çocuklar, bayrama da soykırımın gölgesinde girdi. Bu duruma kayıtsız kalmayan çocuklarla beraber bir kampanya başlatan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fikir Sanat Kulübü, “Harçlığımın yarısı Gazze’ye” dedi.



Gazze’ye gönderilmesini istediler


İHH’nın düzenlediği Filistin Özgürlük Filosu’na destek olmayı amaçlayan projede aileler ve çocuklar bayram harçlıkların yarısını İHH aracılığı ile Gazze’ye bağışlıyor. Kampanyaya destek olmak isteyen çocuklar neredeyse harçlıklarının tamamının Gazze’ye gönderilmesini istedi.





Fikir Sanat Kulübü başkanı
Muhammed Agah Yıldırım
,
“Bu bayramda harçlığımın yarısı Gazze’ye diye bir kampanya başlattık. Çocuklar paranın tamamını getiriyorlar, aileler de harçlıkları bir vereceklerine on veriyorlar İHH Filistin Özgürlük Filosu’na aracılığıyla yardımlarımızı ulaştıralım”
ifadelerini kullandı.







#Gazze
#Bayram
#İHH
#çocuk
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