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Hayat

Bayramda 99 bin 245 personel görev yapacak

Ramazan Bayramı'nda 81 il güvenlik kalkanına alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram boyunca 99 bin 245 personelin görev yapacağını belirterek, özellikle sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

13:09 . 20/04/2023 Perşembe
DHA
Bakan Soylu, bayramda olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, bayramda olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Alınan tedbirlerle bayramın herhangi bir acı yaşatmadan geçmesi hedeflenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denetime çıktı. Kocaeli-Gebze trafik kontrol noktasına giden Bakan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm tedbirler alındı

Bayramda 99 bin 245 personelin görev yapacağını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti: Helikopterle havadan trafik denetimleri devam edecek. Aynı zamanda drone ile de kontrol sağlanacak. Ekiplerimiz görevlendirildi, özellikle trafik kazalarının engellenmesi için denetimlerini gerçekleştirecekler. Bu denetimler, trafik cezası kesmek için yapılan denetimler değil. Geçtiğimiz bayramda ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da gerekli tüm tedbirleri aldık. Sürücüler yola çıkarken dikkat etsinler. En kritik zaman dilimi son 1-1,5 saattir. Mola noktalarımız var, bütün illerde. Bu noktalarda birtakım eğitimler de veriyoruz. Bayram boyunca hem trafik hem de jandarma ekiplerimiz yollarda olacak. 4 gün boyunca tüm Türkiye'de ekiplerimiz sahada olacak. Sürücülerin emniyet kemerine ve telefonla konuşmamalarına dikkat etmelerini arzu ediyoruz. Çocukları ön koltuklarda oturtmayın. Hız limitleri konusunda bir adım atılmıştı. Yollarımız iyi, hıza dikkat edilirse acı haberlerle karşılaşmayız.



#süleyman soylu
#ramazan bayramı
#denetim
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