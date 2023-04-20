Bayramda 99 bin 245 personel görev yapacak

Bayramda 99 bin 245 personelin görev yapacağını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti: Helikopterle havadan trafik denetimleri devam edecek. Aynı zamanda drone ile de kontrol sağlanacak. Ekiplerimiz görevlendirildi, özellikle trafik kazalarının engellenmesi için denetimlerini gerçekleştirecekler. Bu denetimler, trafik cezası kesmek için yapılan denetimler değil. Geçtiğimiz bayramda ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da gerekli tüm tedbirleri aldık. Sürücüler yola çıkarken dikkat etsinler. En kritik zaman dilimi son 1-1,5 saattir. Mola noktalarımız var, bütün illerde. Bu noktalarda birtakım eğitimler de veriyoruz. Bayram boyunca hem trafik hem de jandarma ekiplerimiz yollarda olacak. 4 gün boyunca tüm Türkiye'de ekiplerimiz sahada olacak. Sürücülerin emniyet kemerine ve telefonla konuşmamalarına dikkat etmelerini arzu ediyoruz. Çocukları ön koltuklarda oturtmayın. Hız limitleri konusunda bir adım atılmıştı. Yollarımız iyi, hıza dikkat edilirse acı haberlerle karşılaşmayız.