Bayramda kültürel mirası keşfettik

Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatilde 245 bin 980 kişiyi ağırladı. Topkapı Sarayı 131 bin 826, Dolmabahçe Sarayı 42 bin 582, Milli Saraylar Resim Müzesini 12 bin 125 kişi gezdi. Ihlamur Kasrı’nı 4 bin 256 kişi, Beylerbeyi Sarayını 17 bin 886 kişi, Küçüksu Kasrı’nı ise 8 bin 545 kişi gezdi. Çamlıca Camii Külliyesi içerisindeki müze 12 bin 996, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 7 bin 544 kişi tarafından ziyaret edildi.

Müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 111 bin 957 oldu. İzmir’deki Efes Ören Yeri 129 bin 987 ziyaretçiyle listenin başını çekti. Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27 kişiyle ikinci, Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540, Galata Kulesi 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Örenyeri 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 ziyaretçi sayısına ulaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Denizli’deki Pamukkale ise 15-23 Haziran’da yaklaşık 111 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı.