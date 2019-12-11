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Bebek maması Aptamil'den 'cinsiyetsizlik' skandalı: Çocukları kim koruyacak?

Bebek maması Aptamil‘in sitesinde, anne ve babalara yönelik "Bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirin" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda ebeveynlere çocuklarını cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirmeleri öğütlenmesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada tepki çeken yazı #AptamilBoykot etiketini de Türkiye gündemine soktu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aptamil'in sitesindeki yazıda kullanılan görsel.
Aptamil'in sitesindeki yazıda kullanılan görsel.

Çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından meşrulaştırılmaya çalışılan cinsiyetsiz birey anlayışına bir destek de dünyaca ünlü Aptamil adlı mama firmasından geldi. Aptamil'in internet sitesinden yayınladığı makalede bebeği cinsiyet kalıplarına sokmamanın ilk yolu renklerin kategorize edilmemesi olarak tarif edilirken, bilimsel gerçekmiş gibi sunulan yazıda aileler LGBT tuzağına çekiliyor. Ünlü marka erkek çocuklarına kız bebek alınmasını, kız çocuklarına da erkek çocuk oyuncakları alınmasını önerdi.

Sitedeki içerikten bir bölüm.

Akıllara durgunluk veren önerilerin yapıldığı yazıdaki bir diğer başlık da 'Cinsiyetten Bağımsız Oyunlar Oynayın' bölümü oldu. Aptamil'in bu önerilerde bulunması ise tepkilere neden oldu. #Aptamilboykot başlığı kısa sürede Twitter'da gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Sosyal medyadaki kullanıcı tepkileri.

Bazı kullanıcılar Aptamil'in boykot edilmesi çağrısında bulunurken, bazıları ise yetkilileri göreve davet etti.

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