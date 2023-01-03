Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar zamlanacağı, memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretine yeni yılda yüzde 25 zam gelmesi bekleniyor. Peki, 2023 enflasyon farkı ve memur zammı sonrası yeni bedellik askerik ücreti ne kadar olacak?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı

Şu an 80 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlanacağı tahmin ediliyor.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 100 bin 80 lira olması bekleniyor.

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OLASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SENARYOLARI

Asgari ücretteki yüzde 54,66'lık artış, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında, 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 100 bin TL'nin üzerinde olacağı konuşuluyor.

İşte yüzde yüzde bedelli askerlik ücreti senaryoları;

YÜZDE 20 ZAM

Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanan enflasyon farkı sonrasında yüzde 20 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 96 bin 76 lira olacak.

YÜZDE 25 ZAM

Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanan enflasyon farkı sonrasında yüzde 20 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 100 bin 80 lira olacak.

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YÜZDE 30 ZAM

Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 30 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 104 bin 83 lira olacak.

YÜZDE 40 ZAM

Şuan 80 bin 64 lira olan bedellik askerlik ücretine, ocak ayında açıklanacak olan enflasyon farkı sonrasında yüzde 40 zam gelirse, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 112 bin 89 lira olacak.