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Bedelli askerlik yapanlara kıdem tazminatı müjdesi

Bedelli askerlik yapanlara kıdem tazminatı müjdesi

11:0813/04/2025, Pazar
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İstanbul'da satış danışmanı olarak çalışırken, bedelli askerlik yapan bir işçinin yargıya taşıdığı anlaşmazlık, bedelli askerlik yapan binlerce kişi için emsal olacak bir mahkeme kararıyla sonuçlandı.

İstanbul'da bedelli askerlik yapan bir çalışanın, iş vereniyle yaşadığı anlaşmazlık yargıya taşındı, istinaf mahkemesi bedelli askerlik yapanları ilgilendiren bir karara imza attı.


İstanbul'da yaşayan Gökhan A., bir zincir giyim mağazasında çalıştı. Satış danışmanlığı yapan Gökhan A., 2019 yılında işten ayrıldığında 4 bin 400 lira maaş alıyordu. Bedelli askerlik yapmak için işten istifa eden işçi, iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatı istedi.


İşveren, "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak" diyerek, işçinin talebini reddetti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı, işçi konuyu yargıya taşıdı.

Bedelli askerlik düzenlemesi, adayların 28 gün temel askerlik eğitimi almasını kapsıyor.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ, DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul İş Mahkemesi, işçinin bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını, 21 gün izinli sayılabileceğini belirterek, "Kıdem tazminatı alamaz." diyerek, davayı reddetti.


İşçi tarafının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, bedelli askerlik yapan binlerce kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı.


Daire, işçinin muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorunda olduğunu, bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağının belirtildiğini aktardi.


Davacı işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini belirten daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.


Dosya yeniden görülmesi için mahkemeye iade edildi.


"BEDELLİ ASKERLİK MUVAZZAF ASKERLİK KAPSAMINDA"

Kıdem tazminatına hak kazanma nedenlerinden birinin muvazzaf askerlik hali olduğunu anımsatan avukat Cemil Albayrak, "Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmıştır" dedi.

#İstanbul
#Bedelli Askerlik
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