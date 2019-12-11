Hayat Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı
AKTÜEL

Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı

Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek, yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eseri büyük ilgi gördü.
Sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eseri büyük ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli lezzeti olan pastırmanın duvara bantlanmış fotoğrafını, resmi Twitter hesabından "Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp 120 bin dolar değer biçer. Mutfağı zengin şehir Kayseri'de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez." ifadeleriyle paylaştı.

AA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'pastırma'lı paylaşımı.

Aynı yöntemle hamsi fotoğrafı paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise fotoğrafın altına "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." notunu düştü.

AA
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 120 bin dolarlık muza atıfta bulundu.

Biberiyle meşhur Şanlıurfa'da da Büyükşehir Belediyesi "Değeri paha biçilemez sanat eserimiz" notuyla kırmızı biber fotoğrafı paylaştı.

AA
Şanlıurfa Belediyesi biberini ön plana çıkardı.

Duvara bantlanmış badem içi fotoğrafı paylaşan Datça Belediyesi ise "Besleyici değeri daha yüksek olmasına rağmen biz Datçalılar çok daha makul rakamlar talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA
Datça Belediyesi de 120 bin dolarlık muza atıfta bulundu.

"Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı: Çürürse yenisiyle değiştirilecek
DÜNYA
"Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı: Çürürse yenisiyle değiştirilecek
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