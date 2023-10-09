Belediyelerin kültür sezonu başladı

Yaz tatilini yeni sezonun kültür-sanat programına hazırlanarak geçiren ilçe belediyeler, hazırladıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Ekim ayıyla tek tek sezon açılışlarını gerçekleştiren belediyeler, birbirinden önemli isimleri vatandaşlarla buluşturacak. Bu açılışlardan ilki Esenler Belediyesi’nin oldu. Her sezonu bir isme ithaf eden belediye, 2023-2024 kültür sanat sezonuna Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’nun adını verdi. Esenler Belediyesi, yıl boyunca festivaller, söyleşiler, sergiler, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler tiyatrolar, film gösterimleri ve daha pek çok özgün proje Esenler sakinleriyle buluşacak.

Zeytinburnu Belediyesi ise sezonu ressam Metin Aşoğlu’nun “Artı-k Sanat” sergisiyle açtı. Zeytinburnu Kültür Sanat’ın programının da açıklandığı etkinlikte sene boyunca kültür sanat kurslarının yanı sıra seminer, söyleşi, konser, panel, sinema, tiyatro, sempozyum programları ve sergi gösterimleri gerçekleşecek. Eyüp Belediyesi ise yazar Beşir Ayvazoğlu ve Yücel Arzen’in yer aldığı bir programla sezonu açtı. Sezon boyunca Eyüp’ün kültür sanat hayatını canlı tutmak için sempozyumlar, yayım faaliyetleri, tiyatrolar, resim sergileri, kurslar, yazar ve sanatçı söyleşileri düzenlenecek. Başakşehir Belediyesi de sezon boyunca çocuk etkinliklerinden tiyatroya, konserlerden çeşitli eğitimlere kadar geniş bir yelpazede kültür etkinliği gerçekleştirecek.