Hayat Bem-Bir-Senden Yeni Şafaka ödül
AKTÜEL

Bem-Bir-Sen’den Yeni Şafak’a ödül

Bem-Bir-Sen’in düzenlediği “İbrahim Keresteci Basın Ödülleri” sahiplerini buldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen törende, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu da ödüle layık görüldü. Likoğlu ödülünü, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un elinden aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ödülünü Numan Kurtulmuş'un elinden aldı.
Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ödülünü Numan Kurtulmuş'un elinden aldı.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen “İbrahim Keresteci Basın Ödülleri” sahiplerini buldu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen törende, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ödüle layık görüldü. Likoğlu ödülünü, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un elinden aldı. 10. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcılarımız Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu, Nurettin Sever, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Memur-Sen’e Bağlı Sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bem-Bir-Sen Şube ve İl Başkanları, ödül almaya hak kazanan gazeteciler ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

MİLLİ İRADENİN YANINDAYIZ

  • AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutluyorum. Türkiye’nin en büyük güçlerinden birisi özgür ve milli bir basındır. Türkiye’nin milli menfaatlerinin yanında olan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesi ve sonrasındaki bütün süreçlerde milli iradenin yanında duran basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

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