Benzini biten oyuncu polislerden borç para aldı

Dağ filminin başrolü ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki sabah set sonrası evine dönerken benzini bitince yolda kaldı. Sabah saat 05.00’te otobanın orta şeridinde kalan oyuncu, 155 Polis İmdat’ı aradı. Olay yerine gelen polis memurları, aracı yol kenarına çekti.
Bayraktar, polislerden benzin konusunda da yardım istedi. Polisler, “Beni benzinciye götürün, yasak olduğu için bana vermezler.” diyen oyuncuyu bir benzin istasyonuna götürdü. Burada cüzdanını aracında unuttuğunu fark eden Bayraktar, zor anlar yaşadı. Oyuncu, polislerden borç aldı.
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