Berdan Mardini memleketine vefa borcunu fabrikayla ödeyecek

Mardini tarafından Artuklu ilçesi Yaylabaşı Mahallesi'nde yapımı başlatılan gül yağı ve gül suyu fabrikası, tamamlanma aşamasına geldi. 50 kişinin istihdam edileceği fabrikayı 2 ay sonra hizmete açacak olan Mardini, mahallede bin 500 dönüm alanda gül ve lavanta da yetiştirecek.

Yatırım tutarı 12 milyon lira

Fabrika hakkında bilgi veren Mardini, memleketini de içinde barındıran Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu söyledi.

Gülün 5 bin yıl önce bu bölgede yetiştirildiğini, ardından Avrupa'ya götürüldüğünü dile getiren Mardini, gül yetiştiriciliğini şehirde yeniden canlandırmak amacıyla proje geliştirdiğini kaydetti.

Mahallede, 12 milyon lira maliyetli fabrikayı kurmanın yanı sıra gül ve lavanta yetiştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Mardini, "Gül ana vatanına dönüyor. Bin 500 dönüm gül ve lavanta ekimiyle sezonluk binlerce işçiye istihdam sağlayacak yatırım yapıyoruz" dedi.

Gülden çok sayıda ürün elde edilebileceğini anlatan Mardini, şöyle konuştu:

"Gülün yağından ve suyundan gül sabunu, duş jeli, reçel üretilebiliyor. Mardin'in gülle de anılmasını sağlamak istiyoruz. Mardin'de gül festivalleri yapıp, gülle ilgili bütün ürünlerin üretilmesini istiyoruz. Aynı zamanda köyde 20 odalı bir otel yapmayı planladık. Turistlerin doğal yaşamda gül ve lavantalar içinde konaklamasını sağlayacağız."

Berdan Mardini, gül yetiştiriciliğini geliştirerek üreticilere ve istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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Çevre illere de örnek olacak

Fabrikanın 2 ay sonra üretime başlayacağını belirten Mardini, şöyle devam etti:

"Gül fidanlarını Isparta'dan getirdik. 2 sene önce başladık. 2022'de burada gül ve lavantalar çok daha yoğun şekilde ortaya çıkacak. Kırsaldan şehre göçü önlemek için fabrikayı burada kurduk. Yoksa OSB'de de açabilirdik.

Bunu bize çok söyleyenler de oldu. 'Burada zarar edersin, fabrikanın değeri olmaz' gibi. Olmasın, benim gözümde fabrikanın değeri, insanlara verilen maneviyat, maddi değerden çok daha yüksek. Burası çevre illere de örnek olacak. Birçok yerden gelip bilgi alıp inceliyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yatırım yapılması konusunda önemli tavsiyelerde bulunduğuna işaret eden Mardini, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Biz de bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Kendisini fabrikanın açılışına davet edeceğim" diye konuştu.

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