Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e sokak ortasında silahlı saldırı

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Aşı rekortmeni hemşire: Bir günde 323 kişiye aşı vurdu

Mersin’de görev yaptığı aile sağlığı merkezinde dün 323 aşı yapararak il rekoru kıran ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı hemşire Meryem Mavi, duygularını paylaştı. Mavi, "Mutlu oldum, heyecanlandım. Bu şekilde emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti. Bakanımızda sağolsun paylaşım yaptı. Bu tip paylaşımlarla motivasyonumuzu da artırıyor zaten" dedi.