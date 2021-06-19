Hayat Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire sokak ortasında silahlı saldırı
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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e sokak ortasında silahlı saldırı

Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Karademire sokak ortasında silahlı saldırı
Berdan Mardini ve eski Fatoş Karademir

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

DHA

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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